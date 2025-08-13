Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu

Mahzen-Net ve Sky Film ortak yapımı olan projede, Öykü Karayel’in ardından oyuncu kadrosuna usta isim Nejat İşler de katıldı. İşler’in, film için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

ŞEF ROLÜNDE OLACAK

Prime Video’da yayınlanacak olan Son Yemek, piyanist Sebahat (Öykü Karayel) ile silahını belinde taşıyan gizemli bir adam olan Eşref’in (Özcan Deniz) tutkulu aşk hikâyesini merkezine alacak.

Filmde Nejat İşler, “Şef” karakterine hayat verecek ve Eşref’in yaşamındaki kritik bir rolü üstlenecek.