Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu

Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu
Özcan Deniz, Nejat İşler, Öykü Karayel, Film, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz’in hem yazıp hem de yönetmenliğini üstleneceği, başrolünü Öykü Karayel’le paylaşacağı yeni filmi Son Yemek’te Nejat İşler de rol alacak. İşler, dizide bir şefi canlandıracak.

Mahzen-Net ve Sky Film ortak yapımı olan projede, Öykü Karayel’in ardından oyuncu kadrosuna usta isim Nejat İşler de katıldı. İşler’in, film için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

ŞEF ROLÜNDE OLACAK

Prime Video’da yayınlanacak olan Son Yemek, piyanist Sebahat (Öykü Karayel) ile silahını belinde taşıyan gizemli bir adam olan Eşref’in (Özcan Deniz) tutkulu aşk hikâyesini merkezine alacak. 

Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu - 1. Resim

Filmde Nejat İşler, “Şef” karakterine hayat verecek ve Eşref’in yaşamındaki kritik bir rolü üstlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

SDG köşeye sıkıştı! Ankara'nın verdiği süre doluyor! ABD, Türkiye ve Şam’dan ortak hamleKitapları hala okunuyor... Ünlü edebiyatçı Nihad Sami Banarlı neden unutulmuyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı - MagazinUsta oyuncu hayatının şokunu yaşadı! Polisler arabasını durdurup üstünü aradıOrlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş - MagazinYeni rolüne kendini adadı: Aylarca iki yiyecekle beslenmişDünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - MagazinDünyaca ünlü oyuncudan dikkat çeken Türkiye paylaşımıGönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak - MagazinGönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacakSongül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan'ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: "Kocaman delikanlı olmuş" - Magazin19 yaşındaki oğlu Furkan'ı paylaştı! Yorum yağdıMüzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat etti - MagazinMüzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...