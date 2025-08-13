Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu
Özcan Deniz’in hem yazıp hem de yönetmenliğini üstleneceği, başrolünü Öykü Karayel’le paylaşacağı yeni filmi Son Yemek’te Nejat İşler de rol alacak. İşler, dizide bir şefi canlandıracak.
Mahzen-Net ve Sky Film ortak yapımı olan projede, Öykü Karayel’in ardından oyuncu kadrosuna usta isim Nejat İşler de katıldı. İşler’in, film için imza aşamasında olduğu öğrenildi.
ŞEF ROLÜNDE OLACAK
Prime Video’da yayınlanacak olan Son Yemek, piyanist Sebahat (Öykü Karayel) ile silahını belinde taşıyan gizemli bir adam olan Eşref’in (Özcan Deniz) tutkulu aşk hikâyesini merkezine alacak.
Filmde Nejat İşler, “Şef” karakterine hayat verecek ve Eşref’in yaşamındaki kritik bir rolü üstlenecek.
