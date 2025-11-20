Son deprem haberi Manisa'dan geldi. AFAD Gördes merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Balıkesir Sındırgı'daki artçılar aralıksız sürerken sabah saatlerinde de Manisa sallandı. AFAD son depremler listesinde Gördes merkezli sarsının büyüklüğüne yer verildi.

MANİSA'DA DEPREM OLDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa'da deprem olduğunu duyurdu. Gördes merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Saat 07:29 sularında gerçekleşen depremi hisseden bazı vatandaşlar büyük panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

SINDIRGI BEŞİK GİBİ

Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da artçılar sabah kadar sürdü. Bölge halkı diken üstünde, şuan için olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

