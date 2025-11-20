Eyüpsultan'da sabah saatlerinde İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Araçta yolcu olmaması facianın önüne geçerken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saat 07.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Ufuk Karakoç yönetiminde Kemerburgaz Yolu üzerinde seyreden İETT otobüsünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden otobüs şoförü otobüsü yol kenarına çekerek aşağıya indi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, otobüs içerisinde o esnada yolcu olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından İETT otobüsündeki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüs yangından sonra kullanılamaz hale geldi

İNCELEME BAŞLATILDI

İETT otobüsündeki yangın nedeniyle Kemerburgaz istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Yangın sonrası otobüsün üzerine mavi branda çekildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNEM ERYİLMAZ

