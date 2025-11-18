Erzurum'da, Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olması dikkat çekti.

Erzurum'da, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu.

ABDULLAH AYDEMİR

