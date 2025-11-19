İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun suç geliriyle kendi inşaat şirketini büyüttüğü, iş adamlarından ruhsat karşılığı daire alıp babasının üstüne yaptığı, oğluna yurt dışında şirket kurdurup para gönderdiği, kuzeninin iş adamlarına baskı kurduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ - Asrın yolsuzluğu davasının iddianamesi, sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil ailesinin de suça karıştığını ortaya koydu. Baba Hasan İmamoğlu’na belediyeden iskân karşılığı dört daire verildiği belirlendi. Olay şöyle gelişti:

Beyaz İnşaat, Mutlu İnşaat, Mes Madencilik 2014 yılında Beylikdüzü’nde Westside isimli projeye başladı. Arsa iş adamı Kemal Şahin’den temin edildi. Ruhsat aşamasına gelince Beylikdüzü Belediyesi, ortaklardan ve Kemal Şahin’den 10’ar milyon rüşvet talep etti. Para, Ekrem İmamoğlu’nun tahsilatçısı Âdem Soytekin vasıtasıyla istendi. Soytekin’e 7 dükkân, 5 daire verildi. Dairelerden ikisi iş karşılığı devredildi. Geri kalanı ise ruhsat için rüşvet olarak verildi.

GÖSTERMELİK ÖDEME

İş adamı Seyfi Beyaz’ın ifadesine göre, dairelerden 4’a baba Hasan İmamoğlu’nun üzerine yapıldı. İstek, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık’tan geldi. Hasan İmamoğlu göstermelik ödeme yaptı. Daha sonra ofise giderek parayı elden geri aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık inşaat ortaklarından 3,5 milyon lira, başkan yardımcısı Veysel Erçelik 100 bin lira rüşvet talep etti. Yolsuzluk trafiği MASAK raporları, HTS ve tapu kayıtlarıyla delillendirildi.

YURT DIŞINA KAÇIRDI

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan elde ettiği paraları, babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’na aktardığı kaydedildi. Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan’da şirket kurdurulduğu, paraların yurt dışına taşındığı belirtildi. Oğul İmamoğlu, emniyette verdiği ifadesinde, annesinin ve dedesinin kendisine gönderdikleri paranın kaynağını bilmediğini ifade etti.

“EKREM’DEN DESTUR ALDIM”

İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun kuzeni Cemil İmamoğlu’nun da ismi geçiyor. Adem Soytekin’in itiraflarına göre, kuzen İmamoğlu Beylikdüzü’ndeki West Marina’da kafe işleten Okan Çetin’e baskı kurdu. Bir toplantıda kuzen İmamoğlu “Benim bir soy ismim var. Ben Ekrem İmamoğlu ile görüştüm. Bu konuda desturunu aldım. Kendisi bana ‘Burayı al iyi olur, biz de buranın düzenlemesine el atarız’ dedi. 2024 yılında Okan Çetin’in hisselerine karşılık Cemil İmamoğlu, 105 milyon lira teklif etti. Parayı 20 milyonu nakit geri kalanları 12 vadeli şeklinde ödeyeceğini söyledi. Belediyeden ekipler gönderildi. Mekân iş adamını anlaşmaya zorlamak için mühürlendi.

Ekrem İmamoğlu.

SUÇ ORTAĞI TUNCAY YILMAZ

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da yolsuzluk hanedanında yer aldı. Yılmaz, akrabası olduğu Ekrem İmamoğlu adına birçok yolsuzluğa karıştı. İddianamede “Ekrem İmamoğlu’nun suç gelirini kişisel zenginleşmelerinde kullanmak üzere şahsına, şirketlerine, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya yakınları üzerine alarak aklama gayretine girdiği” belirtildi. Bu kapsamda İmamoğlu’nun Tuncay Yılmaz’la birçok suç işledikleri kaydedildi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası