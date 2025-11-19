17’nci kez toplanan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörle mücadele sürecine ilişkin sunumları değerlendirirken, İmralı’ya olası ziyaret için gerekli 31 “evet” oyu şartını ve gelecek çalışmaların yol haritasını ele aldı.

ESMA ALTIN ANKARA - Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında 17’nci toplantısını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, “Kimseyi dışlamadan ilerlemek zorundayız” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, üç aylık aranın ardından, sürece ilişkin sahadan gelen yeni bilgiler ışığında sunum gerçekleştirerek milletvekillerinin sorularını cevapladı.

31 “EVET” OYU GEREKİYOR

Toplantı sonrası TBMM’den yapılan açıklamada, “Son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı komisyonun ortak açıklama metni okunmuş ve oylanarak ittifakla kabul edilmiştir. Yapılan çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmaları görüşmek için komisyon, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te toplanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kararın alınmasında beşte üç nitelikli çoğunluk aranacak. İmralı’ya ziyaret için komisyon üyelerinden 31’inin “Evet” demesi gerekiyor. Bu konuda AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin sağlayacağı mutabakatla nitelikli çoğunluk sağlanıyor.

ESMA ALTİN

