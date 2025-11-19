Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de yaptığı sunumda Türkiye’nin Filistin ve Suriye politikalarında ilkesel ve eş güdümlü bir çizgi izlediğini vurgulayarak, iki devletli çözümden Suriye’nin yeniden entegrasyonuna kadar bölgesel barış ve güvenlik hedeflerinde kararlılık mesajı verdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunun en başından beri “ilkesel” bir çizgide ilerlediğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2026 yılı bütçesiyle ilgili sunum yapan Fidan, Gazze meselesine kararlı yaklaşımının Türkiye’yi Filistin bağlamında başat aktörlerden biri hâline getirdiğini belirtti. Fidan, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm hedefi doğrultusunda Türkiye’nin, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak İslam dünyasında ortak duruşun güçlendirilmesi için çalıştığının altını çizdi.

ŞAM İLE EŞ GÜDÜM İÇİNDEYİZ

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Filistin meselesinde olduğu gibi Suriye konusunda da sürecin en başından itibaren bölge ülkeleriyle etkin bir eş güdüm içinde hareket ettiğini vurguladı.

Suriye’nin uluslararası topluma yeniden entegrasyonu yolunda kısa zamanda büyük mesafe katedildiğini ifade eden Fidan, önümüzdeki dönemde; Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası temelinde güvenliğin tesis edilmesi, PKK ve DEAŞ uzantıları başta olmak üzere, Suriye’nin bütün terör unsurlarından temizlenmesi ve bütün silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında bir araya getirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

“Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz” diyen Bakan Fidan, 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için Türkiye’nin ABD ve Şam yönetimiyle yakın eş güdüm içerisinde olduğunu belirtti.

YESİM ERARSLAN

Haberle İlgili Daha Fazlası