YouTube'da 'mesajlaşma' için geri sayım! Küresel karar geri bildirimlere bağlı
Video içerik platformu YouTube, yaklaşık 6 yıl önce kaldırdığı 'doğrudan mesajlaşma' özelliğini geri getirmek için harekete geçti. Şu anda sadece iki ülkede test edilen özelliğin dünya genelinde kullanıma açılıp açılmayacağına geri bildirimlerin değerlendirilmesi ile karar verilecek.
- YouTube, kullanıcıların içerikleri uygulama içinden paylaşarak sohbet edebileceği bir özelliği yeniden test ediyor.
- Özellik şu an yalnızca İrlanda ve Polonya'da, 18 yaş ve üzeri kullanıcılarda deneniyor.
- Bu yeni sistemin amacı, platformdaki kullanıcı etkileşimini artırmak.
- YouTube, daha önce 2017'de duyurduğu benzer bir doğrudan mesajlaşma özelliğini düşük kullanım nedeniyle 2019'da kaldırmıştı.
Dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alan YouTube, çok istenen bir özelliği 'yeniden' gündemine aldı.
YouTube'un destek sayfasında yayımladığı açıklamaya göre şirket her ne kadar bu özelliği şimdilik 'doğrudan mesajlaşma' olarak adlandırmasa da kullanıcılar artık beğendikleri içerikleri uygulama içinden paylaşarak sohbet edebilecek.
SADECE İKİ ÜLKEDE DENENİYOR
TechTimes’ın aktardığına göre; özellik şu an yalnızca İrlanda ve Polonya’da test ediliyor. Test programına 18 yaş ve üzeri kullanıcılar katılabiliyor. YouTube, gelen geri bildirimleri değerlendirdikten sonra özelliğin dünya genelinde kullanıma açılıp açılmayacağına karar verecek.
YILLARDIR TALEP EDİLEN BİR YENİLİK
YouTube, doğrudan mesajlaşmanın uzun süredir kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olduğunu belirtiyor. Platform 2017’de duyurduğu ve 2018’de web sürümüne eklediği DM sistemini, kullanımın az olduğu gerekçesiyle bir yıl sonra kaldırmış ve odağını Stories gibi diğer sosyal formatlara çevirmişti.
Ancak Stories desteği de 2023’te sona erdirildi. Şirket, yeni test sürecinin platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını belirtti.