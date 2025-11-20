Video içerik platformu YouTube, yaklaşık 6 yıl önce kaldırdığı 'doğrudan mesajlaşma' özelliğini geri getirmek için harekete geçti. Şu anda sadece iki ülkede test edilen özelliğin dünya genelinde kullanıma açılıp açılmayacağına geri bildirimlerin değerlendirilmesi ile karar verilecek.

Dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alan YouTube, çok istenen bir özelliği 'yeniden' gündemine aldı.

YouTube'un destek sayfasında yayımladığı açıklamaya göre şirket her ne kadar bu özelliği şimdilik 'doğrudan mesajlaşma' olarak adlandırmasa da kullanıcılar artık beğendikleri içerikleri uygulama içinden paylaşarak sohbet edebilecek.

SADECE İKİ ÜLKEDE DENENİYOR

TechTimes’ın aktardığına göre; özellik şu an yalnızca İrlanda ve Polonya’da test ediliyor. Test programına 18 yaş ve üzeri kullanıcılar katılabiliyor. YouTube, gelen geri bildirimleri değerlendirdikten sonra özelliğin dünya genelinde kullanıma açılıp açılmayacağına karar verecek.

YouTube, 'mesajlaşma' özelliğini yeniden aktif etmeye hazırlanıyor.

YILLARDIR TALEP EDİLEN BİR YENİLİK

YouTube, doğrudan mesajlaşmanın uzun süredir kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olduğunu belirtiyor. Platform 2017’de duyurduğu ve 2018’de web sürümüne eklediği DM sistemini, kullanımın az olduğu gerekçesiyle bir yıl sonra kaldırmış ve odağını Stories gibi diğer sosyal formatlara çevirmişti.

Ancak Stories desteği de 2023’te sona erdirildi. Şirket, yeni test sürecinin platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını belirtti.

SİNEM ERYİLMAZ

