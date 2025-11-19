İOKBS ya da PYBS burs ödemelerinin Kasım 2025 takvimi öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. MEB'in ödeme takvimi kapsamında bursların hangi gün hesaplara geçeceği araştırılıyor. Kasım 2025 bursluluk parası ve hesaplara geçeceği tarih gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PBYS (İOKBS) bursu alan öğrencilere her ay düzenli ödeme yapılıyor. 5, 6, 7, 8 ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan bursluluk desteği için Kasım ayı ödemeleri gündemde. Öğrenciler, bursun hesaplara geçip geçmediğini ve ödemenin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor.

PYBS BURSU YATTI MI KASIM 2025?

Kasım 2025 PYBS burs ödemeleri için resmi takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş durumda. MEB’in açıklamalarına göre burslar her ayın 25’ine kadar öğrenci hesaplarına aktarılıyor. Kasım ayı ödemelerinin de aynı doğrultuda ayın son haftasında yatırılması bekleniyor.

Ödemeler, Vakıfbank ve PTT üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs alan öğrenciler, kendi adlarına tanımlı banka hesaplarından ya da kimlik kartlarıyla PTT şubelerinden tutarları çekebiliyor. Ayrıca e-Okul sistemi üzerinden ödeme durumu görüntülenebiliyor.

PYBS bursu yattı mı? Kasım 2025 bursluluk parası hesaplara geçeceği tarih

KASIM 2025 BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

MEB ödeme takvimine göre Kasım 2025 bursluluk paralarının 25 Kasım tarihine kadar hesaplara geçmesi planlanıyor. Geçmiş aylarda olduğu gibi ödemelerin çoğunlukla 23-25 Kasım arasında tamamlandığı biliniyor. Bu nedenle öğrencilerin ayın son haftasında hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Ödeme gecikmesi yaşanması durumunda süreç PTT ve ilgili banka üzerinden takip edilebiliyor. Öğrencilerin burs bilgilerinin güncel olması ve IBAN tanımlamalarının kontrol edilmesi, muhtemel gecikmelerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

