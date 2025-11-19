Beşiktaş'ta ağrılarını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan Rafa Silva konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Portekizli futbolcunun MR tetkikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre; Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. yeni tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirildi.

Beşiktaş'ta günlerdir süren Rafa Silva krizinde yeni bir aşamaya geçildi. Takımdan ayrılma isteğine olumlu cevap alamayan, daha sonra "Ağrılarım var" diyerek idmanlara da çıkmayan Portekizli yıldızın MR'a gireceği duyurulmuştu. Merakla beklenen sonuçlar açıklanırken, Rafa Silva'nın bugünkü antrenmana da katılmadığı belirtildi.

Rafa Silva

"BEL AĞRISINI AÇIKLAYACAK PATOLOJİ YOK"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

GÖKHAN KARATAS

