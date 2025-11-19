Son günlerde bir numaralı gündem maddesi Rafa Silva olan Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Takım kaptanı Orkun Kökçü, 23 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakada kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Milli futbolcunun yerine formaya 3 aday bulunuyor.

EN GÜÇLÜ ADAY KARTAL KAYRA

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan veya Demir Ege Tıknaz, Samsunspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu 3 oyuncu arasında yapılacak tercih, hafta içi antrenmanlarında sergilenecek performansların analiz edilmesiyle netleşecek. Forma giymeye bir adım daha yakın olan ismin Kartal Kayra Yılmaz olduğu öğrenildi.

13 MAÇTA BİR ASİST

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 2'sine 11'de başlayan Kartal Kayra, bir asist yaptı.

