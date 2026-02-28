Ağır yaralı gittiği İngiltere deplasmanından fark yemesini bekleyenlere inat kazanarak dönen F.Bahçe’de ateş yeniden yandı. Dirilen Kanarya bütün gücünü lig ve kupaya verecek

EMİN ULUÇ - Trabzon deplasmanında alınan galibiyetle şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe’nin kimyası Nottingham Forest maçıyla bozulmuştu. Kadıköy’de İngiliz ekibinden fark yerken sahada kaybolan sarı lacivertliler hemen arkasından yine kendi evinde Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray’ı yakalama fırsatını da kaçırmıştı.

Üstüne gelen çok sayıda sakatlıkla morali dip yapan sarı lacivertlilerin ayağa kalkışı uzun sürmedi. Hem de yine bir Nottingham maçında. İngiltere’ye Avrupa kadrosundan 7 eksikle giden sarı lacivertliler adeta küllerinden doğdu.

BERABER KAZANACAĞIZ

Elindeki malzemeyle sürekli farklı şeyler deneyen Domenico Tedesco, bu sefer Vitor Pereira’yı mat etti. Fenerbahçe, galibiyete rağmen Avrupa’ya veda etti ama çok önemli kazançlar sağladı. Oyuncuların öz güveni, camianın umudu geri geldi.

Tarık, Ederson’u aratmayacağını, Guendouzi her yerde oynayabileceğini gösterdi, Kante ve Kerem prime dönemlerinden esintiler sundu. Avrupa’dan elenen sarı lacivertliler artık bütün gücünü lig ve kupaya verecek. Oyuncularına teşekkür eden Tedesco, “Bu yolda beraber mücadele edeceğiz” diyerek camiayı da kenetlenmeye davet etti.



