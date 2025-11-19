Cambridge Sözlüğü, 2025’in “yılın kelimesi”ni açıkladı. Sözlük, dijital çağın yükselen davranış biçimlerini yansıtan "parasocial" kelimesinin bu yıl öne çıktığını duyurdu. Bir kişinin gerçekte tanımadığı ünlüler, fenomenler ya da dijital içerik üreticileriyle kurduğunu düşündüğü tek taraflı bağı tanımlayan kavram, sosyal medyanın hayatı kuşatmasıyla birlikte küresel ölçekte tartışmaların merkezine yerleşti.

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, bir kişinin gerçekte tanımadığı ünlü biriyle kurduğunu düşündüğü tek taraflı ilişkiyi anlatan "parasocial" kelimesini 2025’in kelimesi seçti.

Kavram, sosyal medyanın hayatın her alanına sızmasıyla birlikte dünya genelinde hararetli bir tartışmanın merkezine oturdu.

PARASOCİAL NE DEMEK?

Sözlük, "parasocial" teriminin hayranların ünlülere, fenomenlere ve onların özel hayatlarına duyduğu yoğun ilgiyi tanımlamak için kullanıldığını aktardı.

'Parasosyal', Cambridge Sözlüğü'nün Yılın Kelimesi seçildi. Bu terim, ünlüler, fenomenler ve yapay zekâ botlarıyla tek taraflı, sağlıksız bağların artışına dikkat çekiyor.

TAYLOR SWİFT ETKİSİ: ABD’DE PARASOSYAL FIRTINA

Sözlüğün paylaştığı örneklerde, ABD’li şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce’nin nişanının ardından yaşanan büyük ilgi, parasosyal davranışların çarpıcı göstergesi olarak öne çıktı. Ünlü çiftin özel hayatına yönelik yoğun takip, küresel ölçekte tartışmalara neden olmuştu.

LİLY ALLEN VE YAPAY ZEKA ÖRNEĞİ: YENİ DÖNEMİN BAĞLARI

Cambridge Sözlüğü, Lily Allen’ın ayrılık temalı albümünün hayranlarda oluşturduğu yoğun merakın da parasosyal ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çekti.

Ayrıca kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla kurduğu duygusal bağlar, Gazze gündemi dahil birçok dijital akışta bu ilişkilerin daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.

PODCAST’LERİN YÜKSELİŞİ: DİNLEYİCİYLE GÖRÜNMEZ BAĞ

Editörler, podcast sunucularının kişisel söylemlerin dinleyicilerde gerçek bir arkadaşlık hissi oluşturduğunu ve parasosyal ilişkilerin bu içeriklerle daha da arttığını kaydetti.

ISHOWSPEED SONRASI ARAMALAR PATLADI

Sözlüğe göre "parasocial" kelimesine yönelik aramalar, YouTube fenomeni IShowSpeed’in takıntılı bir hayranını "numara 1 parasosyal" diyerek engellemesinin ardından adeta patladı.

KAVRAMIN KÖKENİ: 1956’DAN BUGÜNE

"Parasocial" kelimesi ilk kez 1956’da Chicago Üniversitesinden Donald Horton ve Richard Wohl tarafından kullanıldı. Akademisyenler, televizyon izleyicilerinin ekran kişilikleriyle kurduğu tek taraflı bağları tanımlamak için bu kavramı ortaya atmıştı. O dönemden bu yana derinleşen dijital ilişkiler, özellikle sosyal medyanın yükselişiyle küresel ölçekte yeni bir boyuta ulaştı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası