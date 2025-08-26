Ünlü şarkıcı sürpriz nişan haberiyle sosyal medyayı salladı! Elmas yüzüklü paylaşım
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift ve NFL yıldızı Travis Kelce nişanlandı. Romantik gül bahçesinde yapılan evlenme teklifi sosyal medyayı salladı. Swift nişan paylaşımını elmas nişan yüzüğüyle yaptı. Çiftin paylaşımı dakikalar içinde milyonlarca beğeni aldı.
Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandıklarını açıkladı.
İkisi de 35 yaşında olan pop ikonu ve NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) yıldızı, Kelce'nin bir gül bahçesinde evlenme teklif ettiği romantik bir fotoğraf çekimiyle evlilik haberlerini duyurdu. Swift, fotoğrafın altına "İngilizce öğretmenin ve beden eğitimi öğretmenin evleniyor" notunu düştü.
Swift ayrıca paylaşımında elmas nişan yüzüğünü de tanıttı.
Çiftin Instagram paylaşımı dakikalar içinde milyonlarca beğeni aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Türkiye Gazetesi