Emniyet'in raporu ortaya koydu! Bağcılar en az suç işlenen ilçelerden

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri, megakentin güvenlik tablosuna dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Şehir genelinde kayda geçen olaylar, bazı bölgelerde suç oranlarının geçen yıla kıyasla arttığını kimi bölgelerde ise düştüğünü gösterdi. Hırsızlıktan dolandırıcılığa kadar suç işlenen ilçeler yoğunluklarına göre sıralandı.

BAĞCILAR EN AZ SUÇ İŞLENEN İLÇELERDEN BİRİ OLDU

Nüfus bakımından İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar, nüfusa göre suç oranları listesinde 39 ilçe arasında 37’nci sırada yer alıyor. Bu istatistiksel veriler, Bağcılar’ın en az suç işlenen ilçelerden biri olduğunu gösteriyor. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bağcılar Belediyesi Meclisinde 2026 Mali Yılı Performans Programı sunumunda Emniyet’in raporuna değindi. Kent ve toplum düzeni alanında önemli hizmetler yaptıklarını söyleyen Yıldız “2025 yılının son verilerine göre ilçemiz, yüzde 1,16’lık suç işleme oranı ile 39 ilçe arasında 37. sırada yer almaktadır. Nüfusa göre yapılan bu değerlendirmede ilçemizde suçun ne kadar az olduğu da ortaya çıkıyor. Şüphesiz bu oranın gerilemesinde Emniyet güçlerimiz ile iş birliğinin yanında belediyemizin yürüttüğü kent ve toplum düzenini sağlayan faaliyetlerin etkisi de çok büyük” dedi.

AKILLI PARKLAR KONSEPTİ ETKİLİ OLDU

Yıldız “Zabıta ekiplerinin düzenli denetimleri ve önleyici saha devriyeleri, akıllı parklar konsepti ile park güvenliği kameralarının artırılması, altyapı hizmetleri kapsamında aydınlatma ve altyapının güçlendirilmesi, trafik yoğunluğunu azaltıcı ulaşım ve çevre düzeni çalışmaları, bunun yanı sıra gençlik merkezi ve spor tesislerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla güven ve huzur ortamı oluşturarak ilçemizdeki suç oranlarında ciddi bir gerileme yaşadık” dedi. Suçla mücadelede önemli adımlar attıklarını dile getiren Yıldız “Başta kaymakamlığımız ile ilçe emniyet müdürlüğümüz olmak üzere ilçemizdeki kamu kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle güven ortamını tesis ediyoruz. Denetimlerimizi üç kat artırarak çalışmaya devam ediyoruz. 2026 yılında da her yönlü kapasitemizi artırıp saha, araç ve gereç modernizasyonu ile kent ve toplum düzenini hâkim kılacağız” ifadelerini kullandı.