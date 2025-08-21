Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadına bıçaklı saldırıya duyarsız kalamadılar! Çığlık duyan koştu, zanlıyı linç ettiler

Kadına bıçaklı saldırıya duyarsız kalamadılar! Çığlık duyan koştu, zanlıyı linç ettiler

Bağcılar’da bir şahıs bir kadını sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şüpheliyi linç etti. Polis zanlıyı güçlükle olay yerinden çıkarırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bugün Z.S. isimli kadın E.Y. isimli bir şahıs tarafından bıçaklandı.

SALDIRGANI LİNÇ ETTİLER

Olayı gören vatandaşlar ise E.Y.'yi linç etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadını hastaneye kaldırdı.

Şüpheli ise polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarıldı.

İŞTEN ÇIKARILDI, SUÇU KADINDA BULDU

Yapılan araştırmalarda, E.Y.'nin kadınla gönül ilişkisi olduğu, beraber çalıştıkları iş yerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde şüpheli şahsın işten çıkarıldığı, bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

GÜRÜLTÜ DUYUNCA DAYANAMADIK, DÖVDÜK ADAMI

Şüpheliyi dövenler içinde bulunan Efe Can Erçelik, "Evde film izliyorduk. Gürültü duyunca aşağı indik. Kadın burada yerde yatıyordu. Biz de kadının o halini görünce dayanamadık dövdük adamı. Birçok arkadaşımız da gerekeni yaptı. Kadının durumu kötüydü yerler kan içindeydi. Durumu çok kötüydü, öyle görünce gözüm döndü. Benim de bacım var, ya annem olsaydı dedim. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Kendi yerime koydum o kadını" dedi.

