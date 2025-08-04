İşte Sinem'in katilini ele veren detay! Yakalanmamak için bakın ne yaptı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 30 yaşındaki Ali Eren Somun, boşanma aşamasında olduğu iki yıllık eşi 27 yaşındaki Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evde tabancayla vurup katletti.

Cuma gecesi yaşanan olayın ardından kaçarken bekçi Emrah Erata'yı da bacağından yaralayan Ali Eren Somun, Sinop'ta kıskıvrak yakalandı. O anların ayrıntıları ortaya çıktı.

SAÇINI, SAKALINI, KAŞLARINI KESTİ

Sabah'ın haberine göre; zanlı Somun, tanınmamak için önce saçlarını, sakalını ve kaşlarını kesti. Ardından, motosikletine sahte plaka takarak Sinop'a doğru yola çıktı.

Karadeniz Sahil Yolundaki yüzlerce Plaka Tanıma Sistemi ( PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasını izleyen Trabzon Emniyeti, bu kameralara takılan motosiklet plakalarını sorguladı. Bu sorgulamalarda, Sinop yakınlarında PST kameralarına yakalanan bir motosikletin plakasının kayıtlarda hiç olmadığı görüldü. Bunun üzerine durum Sinop Emniyetine bildirildi.

ÇADIR KURMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Ekipleri, motosikletin ormanlık alana girdiğini belirledi ve bölgeye operasyon düzenledi. Her yerde aranan Somun'un burada çadır kurmaya çalıştığını gördü. Polis ekiplerini fark eden Somun kaçmaya çalıştı ancak kıskıvrak yakalandı.

SUÇ ALETİ SİLAH ÜZRİNDEN ÇIKTI

Üzerine, Sinem Somun'u öldürdüğü suç aleti silah, 100 dolar ve 87 bin 120 lira çıkan Somun, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ali Eren Somun, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.