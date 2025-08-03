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Sinem Topaloğlu'nun acılı annesi konuştu: "Kızımın katili gün yüzü göremesin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzon'da yaşayan Sinem Topaloğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledildi. Cani koca Sinop'ta kamp çadırı kurmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınırken, Sinem Topaloğlu'nun acılı annesi "Tek isteğim kızımın katili gün yüzü görmesin" dedi.

Trabzon'da yaşayan Sinem Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde boşanma sürecinde olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından öldürüldü. Genç kadını tabancayla vurduktan sonra kaçarken mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da silahla bacağından yaralayan Somun, yakalandı.

Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

Sinem Topaloğlu'nun acılı annesi konuştu:

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sinop’ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi.

Ali Eren Somun, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürme ve nitelikli kasten yaralamadan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIMIN KATİLİ GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Sabah'ın haberine göre; Sinem Topaloğlu'nun acılı annesi Derya Topaloğlu, "Kızım 1.5 yıllık evliydi. Ara ara eşiyle tartışmalar yaşıyordu. Kızımı sonra tehdit etmeye başlamıştı. O cani kızımı henüz hayatının baharındayken hayattan kopardı. Tek isteğim kızımın katili gün yüzü görmesin" dedi.

Sinem Topaloğlu'nun acılı annesi konuştu:

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, cinayet zanlısı emniyetteki ifadesinde ise şunları söyledi:

"2 yıl önce evlendik. Eşim düğünümüzde takılan altınlardan dedesinin borcu olduğu için 170 gram altını ona verdi. O zamanlarda altın meselesinden tartışma yaşadık. Sonra eşim benden ayrılmak istedi. Ailelerimiz ayrılmayalım diye çok mücadele verdi.

Sinem, gemi kaptanlığı kursuna gitti, staj yaptı, yine de ona karışmadım. Motosikletimi benden istedi. Ardından 2 ay önce boşanmak istedi. Onunla bu meseleyi çok konuştuk, ama geri vites atmadı. Anlaşmalı boşanmaya da kabul etmedi. Kendisi benimle boşanmak için dava açtı. Ben de o gece onunla konuşmak için evine gittim. Arkadaşı ile yemek yedikten sonra geldiği söyledi. Boşanma davasını neden açtın diye konuşurken, kendimi tutamadım, onu öldürdüm. Kendimden geçmiştim, pişmanım."

"PANİK HALİNDEYİM"

Olay sonrası motosikletiyle Sinop'a kaçtığını ifade eden Somun, "Olaydan sonra çok korktum. Motosikletime binip oradan uzaklaştım. Kendimi Sinop'ta buldum. Panik halindeydim. Çok pişmanım" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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