Haberler > 3. Sayfa > Bağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar

Bağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar’da kimliği belirsiz 2 şahıs girdikleri kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. Olayda kahvehanede bulunan 1 kişi bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Bağcılar Fatih Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00’da meydana geldi. Silahlı saldırganlar araçlarıyla birlikte bir kahvehanenin önüne geldi. Ardından uzun namlulu silahlarla kahvehanenin kapısına gidip içeriye ateş açtı. Koşarak araçlarına binen şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

Bağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar - 1. Resim

Olayı gören bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken bazıları ise kahvehaneye gitti. Olayda bacağından yaralanan bir kişi ise arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

