Almanya’da güvenlik tartışmaları alevlenirken, federal hükümetin ülke genelini kapsayan sığınak planı bir kez daha ertelendi.

BILD’in aktardığına göre federal hükümet, bir yıl önce kamuoyuna duyurduğu sığınak planını hayata geçiremedi.

Plana göre, kamuya açık sığınaklar belirlenecek, vatandaşları yönlendiren bir uygulama hazırlanacak ve halk için korunma talimatları yayımlanacaktı. Yaz ayları için planlanan takvim önce yıl sonuna ertelendi, şimdi ise tamamen belirsizliğe girdi.

Federal İçişleri Bakanlığı, yeni bir tarih konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Almanyanın en büyük hayali suya düştü

BELEDİYELER İSYANDA

Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, yaşanan gecikmeye sert tepki gösterdi. Birlik, sığınak planının ertelenmesinin toplumda gereksiz bir güvensizlik ortamına zemin hazırladığını duyurdu.

Belediyeler, uygulamayı kendilerinin yapmak zorunda kalacağını ancak neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini ifade etti.

Yetkililer, hangi sığınakların yenileneceği, mali yükün nasıl paylaşılacağı ve federal hükümet ile eyaletlerin finansmanı nasıl sağlayacağı konusunda bilgi paylaşamadı.

YÜK BELEDİYELERİN SIRTINDA, PLAN ORTADA YOK

Belediyeler açısından en büyük sorun, ek yükün boyutunun hesaplanamaması olarak öne çıkıyor. Sığınakların ne zaman yenileneceği, hangi standartların uygulanacağı ve bütçenin nasıl oluşturulacağı belirsizliğini koruyor.

Şehirler ve belediyeler, federal hükümet ile eyaletlerin acil şekilde anlaşmaya varmasını ve uygulamayı yürütecek yerel yönetimlerin sürece erken dahil edilmesini talep ediyor.

SIĞINAKLAR SADECE BATI ALMANYA’DA

Alman basınında yer alan dikkat çekici bir diğer detay ise mevcut tablo oldu. Almanya’da şu anda 579 kamuya açık sığınak bulunuyor. Ancak bu sığınakların tamamı Batı Almanya’da yer alıyor. Doğu Almanya’da ise tek bir kamu sığınağı bile bulunmuyor.

