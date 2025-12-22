Savaş korkusu büyürken Almanya hazırlıksız yakalandı! Belediyeler isyanda
Almanya’da güvenlik tartışmaları alevlenirken, federal hükümetin ülke genelini kapsayan sığınak planı bir kez daha ertelendi.
- Sığınakların yenilenmesi, standartları, maliyeti ve finansmanı konularında federal hükümet ile eyaletler arasında anlaşma sağlanamadığı için belediyeler bilgi ve destek bekliyor.
- Almanya'daki mevcut 579 kamuya açık sığınağın tamamı Batı Almanya'da bulunuyor; Doğu Almanya'da ise hiç kamu sığınağı yok.
BILD’in aktardığına göre federal hükümet, bir yıl önce kamuoyuna duyurduğu sığınak planını hayata geçiremedi.
Plana göre, kamuya açık sığınaklar belirlenecek, vatandaşları yönlendiren bir uygulama hazırlanacak ve halk için korunma talimatları yayımlanacaktı. Yaz ayları için planlanan takvim önce yıl sonuna ertelendi, şimdi ise tamamen belirsizliğe girdi.
Federal İçişleri Bakanlığı, yeni bir tarih konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
BELEDİYELER İSYANDA
Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, yaşanan gecikmeye sert tepki gösterdi. Birlik, sığınak planının ertelenmesinin toplumda gereksiz bir güvensizlik ortamına zemin hazırladığını duyurdu.
Belediyeler, uygulamayı kendilerinin yapmak zorunda kalacağını ancak neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini ifade etti.
Yetkililer, hangi sığınakların yenileneceği, mali yükün nasıl paylaşılacağı ve federal hükümet ile eyaletlerin finansmanı nasıl sağlayacağı konusunda bilgi paylaşamadı.
YÜK BELEDİYELERİN SIRTINDA, PLAN ORTADA YOK
Belediyeler açısından en büyük sorun, ek yükün boyutunun hesaplanamaması olarak öne çıkıyor. Sığınakların ne zaman yenileneceği, hangi standartların uygulanacağı ve bütçenin nasıl oluşturulacağı belirsizliğini koruyor.
Şehirler ve belediyeler, federal hükümet ile eyaletlerin acil şekilde anlaşmaya varmasını ve uygulamayı yürütecek yerel yönetimlerin sürece erken dahil edilmesini talep ediyor.
Almanya'da savaş korkusu! "Hastanelerin altına sığınak yapalım"
SIĞINAKLAR SADECE BATI ALMANYA’DA
Alman basınında yer alan dikkat çekici bir diğer detay ise mevcut tablo oldu. Almanya’da şu anda 579 kamuya açık sığınak bulunuyor. Ancak bu sığınakların tamamı Batı Almanya’da yer alıyor. Doğu Almanya’da ise tek bir kamu sığınağı bile bulunmuyor.