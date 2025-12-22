Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan'a yaptığı son ziyaret, Hint milyarder Anant Ambani'den aldığı 1.3 milyon dolar (yaklaşık 55 milyon lira) ) değerindeki ultra lüks saat hediyesiyle gündeme oturdu. Ancak tur, geçen hafta Kalküta’daki Salt Lake Stadyumu’nda kötü organizasyon nedeniyle öfkelenen taraftarların çıkardığı kaosun ardından, Messi ve takım arkadaşlarının güvenlik eşliğinde alandan ayrılmasıyla olaylı bir şekilde başlamıştı.

Hindistanlı milyarder Anant Ambani'nin, Inter Miami oyuncusu Lionel Messi'ye nadir bulunan bir lüks saat hediye ettiği açıklandı. Aynı zamanda, Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin oğlu da olan Anant Ambani, Messi'ye “Richard Mille RM 003-V2 GMT Asian Edition” model bir saat takdim etti. İngiliz basınına göre, yaklaşık 1.3 milyon dolar (yaklaşık 55 milyon lira) değerindeki bu saatin dünya genelinde yalnızca 12 adet üretilmiş olması, hediyenin ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Saat, siyah karbon fiber kasası ve iç mekanizmasını ortaya çıkaran iskelet kadranıyla dikkat çekiyor. Messi'nin saati takarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolcunun hediyeyi "büyük bir memnuniyetle" kabul ettiği belirtildi.

KALKÜTA’DA KAOS YAŞANDI

Öte yandan, futbolcunun Hindistan turu sırasındaki bir etkinlikte istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Kalküta’daki Salt Lake Stadyumu’nda yaklaşık 20 dakika sahada kalan Messi’nin ayrılmasının ardından ortam karışmıştı. Organizasyonun zayıf olmasından dolayı öfkelenen taraftarların, sandalyeler ve şişeler fırlattığı bildirildi. Yaşanan bu olaylar üzerine yetkililer, Messi ile Inter Miami'den takım arkadaşları Luis Suárez ve Rodrigo De Paul'ü muhtemel yaralanmaları önlemek amacıyla stadyumdan güvenlik eşliğinde çıkarmıştı.

MESSİ’DEN TEŞEKKÜR

Turunun ardından Messi, Instagram hesabından bir mesaj yayınlayarak Hintli hayranlarına teşekkür etti. Paylaşımında, "Delhi, Mumbai, Haydarabad ve Kalküta'yı ziyaret etmek harikadaydı. Tüm tur boyunca gösterdiğiniz sıcak karşılama, harika misafirperverlik ve sevgi ifadeleri için teşekkür ederim. Umarım Hindistan'da futbolun parlak bir geleceği olur!" ifadelerine yer verdi.

Hint milyarder iş insanı Mukesh Dhirubhai Ambani, 19 Nisan 1957'de o zamanki İngiliz kolonisi Aden'de (bugünkü Yemen) doğdu. Ancak, babasının baharat ve tekstil ticareti yapmak üzere 1958'de Hindistan'a geri dönme kararı almasıyla Yemen'de kısa bir süre yaşadı. Aile, 1970'lere kadar Mumbai'de mütevazı, iki yatak odalı bir dairede ikamet etti. Ambani, daha sonra Mumbai'nin Colaba semtinde, her katında bir aile üyesinin yaşadığı, 27 katlı ultra lüks gökdelen Antilia'yı inşa ettirdi. Eğitimine, Mumbai'nin seçkin semtlerinden Pedder Road'da, üvey kardeşi Anand Jain ile birlikte zengin çocuklarının gittiği Hill Grande High School adında bir özel okulda başladı. Lise eğitimini yine Mumbai'de, bir Cizvit tarikatına bağlı Hristiyan okulu olan St. Xavier's College'da tamamladı. Ardından, Mumbai'deki Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu. 1981 yılında petrokimya firması Reliance'ta çalışmaya başlayan Ambani, babasının 2002'deki vefatının ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldı. 2007 yılından beri Forbes dergisinin "Dünyanın En Zenginleri" listesinde yer almaktadır. 29 Ekim 2024 itibarıyla 90 milyar ABD doları net servetiyle Asya'nın en zengin insanı ve dünyanın en zengin 9. kişisi konumundadır. Servetinin hızla yükselmesiyle, basında çıkan bazı haberlere göre 2007 yılında 63.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisiydi. 2010 yılında ise tahmini 29 milyar dolarlık servetiyle listenin 4. sırasına kadar yükselmişti.





