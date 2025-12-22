Altın piyasalarında 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle yeni haftaya değer kazanarak başladı. Yatırımcılar “Bugün gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına cevap ararken serbest piyasa ve Kapalıçarşı fiyatları yakından takip ediliyor.

Gözde yatırım araçlarından biri olan altın, haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. 22 Aralık Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların odağında yer alırken, ons altındaki güçlü seyrin iç piyasaya yansıdığı görülüyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle gram altın serbest piyasada 6.068,22 TL alış, 6.068,99 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, düne göre yüzde 1,62 oranında değer kazanarak haftaya başladı. Ons altındaki yükseliş ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, gram fiyatlarını yukarı taşıyan ana etkenler arasında yer alıyor.

Aylık performansa bakıldığında gram altın, Aralık ayının başına göre yaklaşık 282 TL artış gösterdi.

Bugün gram altın ne kadar? 22 Aralık çeyrek, tam, yarım altın alış-satış fiyatları

22 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (ÇEYREK, TAM, YARIM VE ONS ALTIN)

22 Aralık 2025 Pazartesi günü itibariyle çeyrek altın 9.747,00 TL’den alınırken 9.967,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 38.977,00 TL alış, 39.675,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Piyasadaki yükseliş eğilimi, küçük ve orta ölçekli altın türlerine de doğrudan yansımış durumda.

Bugün gram altın ne kadar? 22 Aralık çeyrek, tam, yarım altın alış-satış fiyatları

Ons altın tarafında da dikkat çekici bir yükseliş söz konusu. Ons altın alış 4.409,93 satış 4.410,49 dolar bandında işlem görürken, günlük bazda yüzde 1,82 oranında artış kaydetti. Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu son bir yılda yüzde 68’in üzerinde değer kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası