ABD'de askeri üsse silahlı saldırı! Can kayıpları var

ABD’nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı meydana geldi. ABD Ordusu’na bağlı olan ve 3. Piyade Tümeni’ne ev sahipliği yapan üsse yönelik saldırıda can kayıplarının yaşandığı bildirildi.

ASKERİ ÜS ABLUKAYA ALINDI

Fort Stewart Polis Departmanı sözcüsü Yarbay Angel Tomko olayla ilgili detay vermezken, üsse ait doğrulanmış sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Can kayıpları bildirildi ve durum devam ediyor” denildi. Açıklamada ayrıca, olayın ardından tesisin yerel saatle 11.04'te ablukaya alındığı ve güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiği aktarıldı.

Fort Stewart'ta konuşlu 3. Piyade Tümeni, X'te yaptığı paylaşımda, personelin "içeride kalmasını" ve "tüm pencere ve kapıları kapatıp kilitlemesini" söyledi.

5 ASKER VURULDU

ABD ordusundan yapılan açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığına işaret edilen ordu açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve soruşturma tamamlanana kadar daha fazla detay paylaşılamayacağı kaydedildi.

FORT STEWART ASKERİ ÜSSÜ

Savannah kentinin yaklaşık 65 kilometre güneybatısında bulunan Fort Stewart üssü, aktif ve yedek ordu birliklerini eğitip konuşlandıran stratejik bir merkez konumunda. Üs bünyesinde 10 binden fazla asker, aile bireyleri ve sivil personel yaşıyor.