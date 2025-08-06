Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de hasta nakli yapılan küçük uçak düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de hasta nakli yapılan küçük uçak düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de hasta nakli yapılan küçük uçak düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Uçak Kazası, Arizona, Uçak Düştü, Ölü, Pilot, Sağlık Çalışanı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Arizona eyaletinde hastaların nakli için kullanılan küçük uçak düştü. Meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de hastaların nakli için kullanılan küçük uçak düştü.

Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo Milleti polisinin Facebook'tan yaptığı açıklamada, Chinle bölgesi yakınlarındaki kazanın yerel saatle öğle vaktinde meydana geldiği belirtildi.

İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD'de hasta nakli yapılan küçük uçak düştü! 4 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

2 PİLOT, 2 SAĞLIK ÇALIŞANI BULUNUYORDU

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu bildirildi.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın "Beechcraft" tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altını yükseltecek 5 kritik gelişme! Ons için yeni hedef fiyat geldiBTC’de resesyon korkusu mu? Bitcoin’den para çıkışı başladı! 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yardım tırı yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrildi: 20 ölü - DünyaGazze'de yardım tırı devrildi, 20 Filistinli öldü44 ülke temsilcisi İsrail ablukasını kırmak için filo kuruyor! Onlarca tekne Gazze'ye gidecek - DünyaOnlarca tekne Gazze'ye gidecek!Fransa'dan Ankara'ya övgü! "Türkiye, Gazze konusunda aktif rol oynuyor" - Dünya"Türkiye, Gazze konusunda aktif rol oynuyor"Netanyahu mesaj gönderdi! Genelkurmay başkanına istifa daveti - DünyaNetanyahu mesaj gönderdi! Genelkurmay başkanına istifa davetiİsrailli vekilden itiraf! 'Soykırım yaptık' dedi, kürsüden zorla indirildi - Dünyaİsrailli vekilden itiraf! 'Soykırım yaptık' dedi, kürsüden zorla indirildiTrump'ın huzurunda barış anlaşması yapılacak! Azerbaycan ile Ermenistan Washington’da buluşuyor - DünyaTrump'ın huzurunda barış anlaşması yapılacak! Azerbaycan ile Ermenistan Washington’da buluşuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...