ABD'de hasta nakli yapılan küçük uçak düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
ABD'nin Arizona eyaletinde hastaların nakli için kullanılan küçük uçak düştü. Meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'de hastaların nakli için kullanılan küçük uçak düştü.
Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo Milleti polisinin Facebook'tan yaptığı açıklamada, Chinle bölgesi yakınlarındaki kazanın yerel saatle öğle vaktinde meydana geldiği belirtildi.
İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ
Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
2 PİLOT, 2 SAĞLIK ÇALIŞANI BULUNUYORDU
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu bildirildi.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın "Beechcraft" tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci