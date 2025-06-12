Hindistan'da yolcu uçağı düştü! 242 kişiden haber yok

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad şehrinde 242 yolcu taşıyan bir uçağın havalandıktan kısa süre sonra düştüğü öğrenildi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde Air India'ya ait bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

İngiltere'ye gitmeye hazırlanan uçakta 242 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Uçak, 230 yolcu ve 12 mürettebat üyesi olmak üzere 242 kişi taşıyordu.

İlk görüntülerde bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

KALKIŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan televizyon kanalları, kazanın uçağın kalkışı sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...