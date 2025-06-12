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Hindistan'ta uçak düştü, Boeing hisseleri çakıldı! Kayıp yüzde 8'i aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boeing hisseleri, Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan 787 Dreamliner uçağının düşmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde resmen çakıldı. Düşüş yüzde 8'i aşarken, hisse 214 dolardan 196 dolara geriledi.

Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı Ahmedabad kentindeki havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Hindistan polisi, Londra kentine gitmek üzere 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıkladı. Uçağın enkazının yandığı ifade edilirken bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Hindistan'ta uçak düştü, Boeing hisseleri çakıldı! Kayıp yüzde 8'i aştı - 1. Resim

KAZA SONRASI BOEİNG HİSSELERİ ÇAKILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı henüz net olarak açıklanmazken, uçağın "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Boeing hisselerinde büyük bir gerileme oldu. 

Hindistan'ta uçak düştü, Boeing hisseleri çakıldı! Kayıp yüzde 8'i aştı - 2. Resim

AÇILIŞ ÖNCESİ YÜZDE 8'İ AŞAN DÜŞÜŞ

Boeing hisse senedi fiyatı, Hindistan'da 787 Dreamliner uçağının düşmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %8'i aşan bir düşüş gösterdi.

Hindistan'ta uçak düştü, Boeing hisseleri çakıldı! Kayıp yüzde 8'i aştı - 3. Resim

214 DOLARDAN 169 DOLARA GERİLEDİ

Borsa takip platformları "Açılış öncesi olağan dışı aktivite var" uyarısında bulundu. Dünü 214 dolardan kapatan Boeing hisseleri, şu an 196 dolara kadar gerilemiş durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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