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Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim
Deprem, Deprem Ağı, Uygulama Hatası, Abartılı Bildirim, AFAD, Yalan, Panik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem öncesinde telefonlara bildirim gönderen Deprem Ağı uygulaması, dün geceki 3.5'lik depremi 4.7 olarak binlerce insana gönderdi. Kullanıcılar uygulamanın sürekli abartılı bildirimler gönderdiğini belirterek duruma isyan etti.

Fay hatlarının geçtiği ülkemizde, deprem gerçeğiyle sürekli yüzleşerek yaşıyoruz. Bir yanda depreme karşı dirençli şehirler oluşturma çalışmaları sürdürülürken diğer yandan sarsıntılar öncesinde haber veren uygulamalarla vakit kazanmaya çalışıyoruz.

Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim - 1. Resim

DEPREM AĞI UYGULAMASI YANILTIYOR MU?

Bu konuda milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalardan biri de Deprem Ağı oldu. 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2'lik depremin ardından tekrar gündeme gelen uygulama, bu kez vatandaşları yanılttığı iddiasıyla adından söz ettirdi.

Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim - 2. Resim

3.5'LİK DEPREME 4.7 BİLDİRİMİ!

Öyle ki AFAD'ın açıklamasına göre saat 02.33'te Marmara Denizi - Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, uygulama tarafından kullanıcılarına 4.7 şiddetinde olarak duyuruldu. 

Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim - 3. Resim

KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Aynı alarm sesiyle binlerce telefona giden bildirim, büyük paniğe neden oldu. Sabaha karşı binlerce insan uygulamanın 'sohbet' bölümünde, atılan abartılı bildirimlerin artık çok fazla olduğunu belirterek duruma isyan etti.

Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim - 4. Resim

Öte yandan bazı kullanıcılar "minimum büyüklük 5 şiddeti" seçmesine rağmen, uygulamanın kendilerine daha düşük şiddetteki depremler için de bildirim attığını öne sürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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