İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! Marmara sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 02:45 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 02:59 - Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'da da hissedilen 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Marmara Denizi'nde saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İlgili Haber Deprem fırsatçılarına 27 milyon ceza! 6.2'lik deprem onları çarptı, rezilliklerinin faturası çok ağır oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru