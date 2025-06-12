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İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! Marmara sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da hissedilen bir deprem oldu! Marmara sallandı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'da da hissedilen 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Marmara Denizi'nde saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! Marmara sallandı - 1. Resim

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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