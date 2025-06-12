İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! Marmara sallandı
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'da da hissedilen 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Marmara Denizi'nde saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru