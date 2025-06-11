İstanbul'da deprem tedbiri! OSB’ler güvenli alanlara taşınacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 07:37 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 07:43 - Güncelleme:

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Bölge halkı daha da tedirgin olurken yetkililer ise olası tedbirler için kolları sıvadı. Kentsel dönüşüm ve sağlam yapının yanı sıra iş yükünün büyük bir kısmını sırtlayan organize sanayi bölgelerinin durumu da ele alındı.

Sanayi üretiminin büyük bir bölümü depremden etkilenebilecek bölgelerde yapılırken, beklenen İstanbul depremi ekonomi için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 stratejisinde deprem riskine özel bir başlık açtı. İlk olarak bakanlık, sanayi bölgeleri için risk analizi yapacak. İlgili Haber AFAD duyurdu, Düzce'de deprem oldu! İşte ilk veriler... Riskli bölgelerdeki işletmelere, taşınmaları için uygun yerler belirlenecek. Seçilecek yerlerde ilk bakılacak kriter afetlere dayanıklı olup olmadığı olacak. Yeni bölgeler, altyapı standartlarına uygun şekilde tasarlanacak. Taşınmanın gerçekleştirilmeyeceği bölgelerde ise dayanıklılığı artırmak için güçlendirme çalışmaları yapılacak. Yeni organize sanayi bölgelerinin demir yolu ve liman bağlantılarına sahip olması planlanıyor. Bunu sağlayabilmek için özel sektör yatırımları teşvik edilecek. Alternatif finansman mekanizmaları geliştirilmesine yoğunlaşılacak. İlgili Haber Konut sağlam zemine oturuyor! Deprem korkusu tercihleri değiştirdi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş