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AFAD duyurdu, Düzce'de deprem oldu! İşte ilk veriler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Düzce&#039;de deprem oldu! İşte ilk veriler...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Düzce'de oldu. AFAD gece yarısı meydana gelen Yığılca merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. Öte yandan Kütahya ve Adana'da süren artçıların devam ettiği aktarıldı, işte son depremler...

Gece yarısı korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Sismik hareketliliğin sürdüğü Kütahya'da artçılar devam etti. Simav resmen beşik gibi sallandı, kentte 5 dakikada bir deprem oldu.

ADANA'DA DEPREM OLDU

Son günlerde Adana'da artan artçı depremler dikkat çekmeye başladı. Bu gece de saat 02:51 sularında 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Kozan olan sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

DÜZCE'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de saat 03:02 sularında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yığılca merkezli depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.  

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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