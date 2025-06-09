Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri...

6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75&#039;i tamam, işte son halleri...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Sivas'ta afet konutlarının yapımı hız kesmeden devam ediyor. TOKİ'nin iki farklı etapta başlattığı çalışmalarda son durum belli oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri en çok hisseden Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 ağır hasarlı bina yıkılmıştı.

6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri... - 1. Resim

Evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından çalışma başlatılmış ve iki farklı etapta çalışmalar başlatılmıştı.

6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri... - 2. Resim

50 GÜNDE DİKTİLER

85 konutluk ilk etapta sona gelinirken 79 konutluk ikinci etapta ise çalışmalar son hızıyla sürüyor. 50 gün gibi kısa bir sürede betonarme inşaatı tamamlanan konutlarda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan işçiler, afet konutlarını bitirerek hak sahiplerine ulaştırmayı düşünüyor.

6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri... - 3. Resim

"6 AYDIR ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

İnşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler veren şantiye şefi Ahmet Karaoğlanoğlu, "Bu konutlara kasım ayında başladık. Aralık ve ocak ayı içerisinde betonarme inşaatımızı bitirdik. Akabinde ince imalatımızı da yüzde 75 seviyelerine getirdik. Yaklaşık 6 aydır aralıksız çalışıyoruz.

6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri... - 4. Resim

Ortalama bir ay içerisinde de dekorasyon, peyzaj ve yol çalışmasını bitirip temmuz sonu veya ağustos ayı gibi anahtar teslimi yapmayı planlıyoruz. Burada 4 bloktan oluşan 80 dairelik bir projemiz var. Hızlı olmasının sebebi; daireleri bir an evvel vatandaşlarımıza teslim etmek, mağduriyetlerini ortadan kaldırmak. Bunun için uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmek için çabalıyoruz" diye konuştu.

6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri... - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere karşı harekete geçti! SERBİS devrede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere karşı harekete geçti! SERBİS devrede - EkonomiBakanlık'tan sahte yetkili servis uyarısıHer şey 800 TL'lik yevmiye için! 40 derecelik sıcakta zorlu mesai - EkonomiYevmiye sadece 800 TL! 40 derecelik sıcakta zorlu mesaiPeşin ödeyene indirim var! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı - EkonomiTOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardıDijital cüzdan kullanımı artıyor! e-Ticaret'te güvenlik tüketici önceliği oldu - Ekonomie-Ticaret'te güvenlik tüketici önceliği oldu70 milyon avroluk yatırım! 81 ili kapsıyor, faydalananların sayısı artıyor... - Ekonomi70 milyon avroluk yatırım! 81 ili kapsıyor...Vatandaş da üretici de bayram etti! Kurban çadırlarının çoğu boşaldı - EkonomiVatandaş da üretici de bayram etti 
Sonraki Haber Yükleniyor...