Putin'den Trump'a çok özel mesaj! Rusya ile ABD arasında kritik 3 saat

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık üç saat süren kritik görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de katıldı.

''OLDUKÇA FAYDALI VE YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ''

Görüşmenin önemini vurgulayan Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında muhtemel stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

''TRUMP'A GÖRÜŞME HAKKINDA HENÜZ BİLGİ VERİLMEDİ''

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti. Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.