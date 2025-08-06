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Putin'den Trump'a çok özel mesaj! Rusya ile ABD arasında kritik 3 saat

Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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Putin&#039;den Trump&#039;a çok özel mesaj! Rusya ile ABD arasında kritik 3 saat
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki 3 saatlik görüşmenin tamamlandığını bildirdi. Görüşmede,  Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar masaya yatırılırken, görüşmenin "faydalı ve yapıcı" olduğu kaydedildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık üç saat süren kritik görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de katıldı.

Putin'den Trump'a çok özel mesaj! Rusya ile ABD arasında kritik 3 saat - 1. Resim

''OLDUKÇA FAYDALI VE YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ''

Görüşmenin önemini vurgulayan Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında muhtemel stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

''TRUMP'A GÖRÜŞME HAKKINDA HENÜZ BİLGİ VERİLMEDİ''

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti. Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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