Trump'tan Witkoff-Putin zirvesi sonrası açıklama: İlerleme kaydedildi, barışta hemfikiriz

Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Witkoff'un daha önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından Başkan Trump ile telefonda görüştüğünü söyledi.

TRUMP'TAN MOSKOVA ZİRVESİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

"BARIŞ İÇİN HEMFİKİRİZ"

Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." açıklamasını yapmıştı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşmaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

TRUMP İLE ZELENSKİY GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin ardından Washington-Kiev hattında temas sağlandı. Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.