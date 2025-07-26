Darp ettiği eşini komaya soktu! Genç kadın hayat mücadelesi veriyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi tarafından darbedilen kadın komaya girdi. Entübe edilen kadının durumun riskli olduğu belirtilirken, saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen kadın hayat savaşı verirken, gözaltına alınan koca tutuklandı.

KOMADAKİ KADIN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Olay, saat 04.30 sırlarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmada Kerim N., eşi Melek N.'yi darp etti.

Genç kadın başına aldığı darbelerle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Melek N., burada yapılan kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz kadın, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Melek N. hayat savaşı verirken eşi Kerim N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kerim N. kontrollerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.