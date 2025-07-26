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Kapı önünde 2 ceset! Anne-kız canice katledildi, polis en yakınlarının peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kapı önünde 2 ceset! Anne-kız canice katledildi, polis en yakınlarının peşinde
Cinayet, Mersin, Tabanca, Kayınbirader, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de anne ile kızı evlerinin kapısında tabanca ile başlarından vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından annenin kayınbiraderi şüpheli olarak aranıyor.

Dün gece Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde duyulan silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPIDA KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Kapı önünde kanlar içerisinde yerde yatan iki kadını gören ekipler, yaptıkları ilk incelemede Türkan Söylemez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kızı Aygül Çınar ise sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aygül Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kapı önünde 2 ceset! Anne-kız canice katledildi, polis en yakınlarının peşinde - 1. Resim

BAŞLARINDAN VURULMUŞLAR

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızının başlarından tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Olayın ardından Türkan Söylemez’in kayınbiraderinin cinayet zanlısı olarak arandığı, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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