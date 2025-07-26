Her şey 25 saniyede olmuş... İşte satırla katledilen hemşire Sevcan'ın son anları

Antalya'da eşi Halit Can tarafından katledilen Sevcan Demir Sakman'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet öncesi genç kadının kocasıyla yaşadığı tartışma ve kavga anları ile cinayet sonrası katil zanlısının üzeri kanlı bir şekilde evden çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz mart ayında özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli 26 yaşındaki Halit Can ve Sevcan Demir, maddi sorunlar nedeniyle kavga etti.

Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu.

KORKUNÇ HALDE BULUNDU

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Halit Can Sakman cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandı.

CİNAYETTEN SONRA SİGARA İÇMİŞ

Otopsi raporunda, maktulün vücudunda toplam 11 yaralanma olduğu belirlendi. İddianamede kamera kayıtlarına göre çift arasında gün içinde birden fazla tartışma yaşandığı ve saat 20.49'da Sevcan'ın evden çıktığı, ancak şüpheli Halit'in onu geri getirdiği görüldü.

Saat 21.51'de ikametlerine dönen çiftin, 25 saniye sonra daire kapısının açıldığı ve maktulün çırpınan ayağının görüntülendiği belirtildi. Saat 21.32'de şüphelinin üzerinde kan lekeleriyle sigara içerken görüntülendiği bilgileri de iddianamede yer aldı.

KATİL KOCANIN İFADESİ

Şüpheli Halit Can Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve boynundan yaralandığını iddia etti. Halit Can Sakman'ın olaydan sonra çocukluk arkadaşı Hidayet E. ve babasını arayarak durumu bildirdiği, ancak boynunda herhangi bir yaralanma izi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı iddianemede şüpheli, alkol aldıktan sonra eşine saldırdığını itiraf ettiği ve olayın detaylarını tam hatırlamadığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b, 54/1, 63 ve 53/1 maddeleri uyarınca "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eşini bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, cinayetten hemen önce ikilinin arasındaki tartışma ve kavga anları ile cinayetin işlendikten sonra katil zanlısının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Sevcan Demir Sakman, gördüğü şiddetten kaçmak için evden defalarca çıkmaya çalışıyor ancak Halit Can Sakman tarafından birçok kez geri döndürülüyor.

Son kaçma girişiminde ise kapıya yönelen Sevcan'ın, katil eşi tarafından durdurulup tekrar içeri alındığı, bir süre sonra ise evden Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı bir şekilde tek başına çıktığı görülüyor.