"Yanıyorum, su verin" feryadıyla gündem olmuştu: Orman işçisi Kader Dereli'nin son hali yürekleri dağladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 12:54 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 13:07 - Güncelleme:

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Denizli'den gelip Afyonkarahisar'daki yangına müdahale eden ekipten olan Kader Dereli, alevlerin arasından yaralı olarak kurtulmuştu. "Su verin" feryadıyla gündem olan orman işçisinin son halini eşi paylaştı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın 10 işçinin ölümüne neden olmuştu. Afete Denizli'den gelip müdahale eden ekibin içinde orman işçisi Kader Dereli de vardı. 38 yaşındaki Dereli, alevlerde yaralı olarak kurtulmuştu. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Dereli ameliyat edildi. İlgili Haber Şehidin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı Yoğun sıcak ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştuğu belirtilen Dereli'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yeniden ameliyata gireceği aktarıldı. SON HALİNİ EŞİ PAYLAŞTI Öte yandan eşi Asiye Dereli, yanık ünitesinde tedavisi süren eşinin son durumunu gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Orman işçisinin yüz, el ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar