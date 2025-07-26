Şehidin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'de çıkan orman yangınında şehit olan 10 kişiden biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 arkadaşı ile birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dereli, önceki gün Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedilmişti. Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
YÜRÜRKEN KUR'AN-I KERİM OKUYOR
Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar