Şehidin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2025 12:08 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 12:21 - Güncelleme:

Eskişehir'de çıkan orman yangınında şehit olan 10 kişiden biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 arkadaşı ile birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. İlgili Haber MSB'den 2 şehidimizle ilgili açıklama! Otopsi raporu çıktı: Dehidratasyon YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Dereli, önceki gün Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedilmişti. Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. YÜRÜRKEN KUR'AN-I KERİM OKUYOR Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar