Bakan Yumaklı orman yangınlarında son durumu açıkladı! 7'si kontrol altında, 3 yangın aktif

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Aralarında Antalya ve Karabük'ün de olduğu 6 ildeki 7 yangının kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, biri dün gece çıkan 3 yangının ise halen aktif olduğunu söyledi.

Yurdun dört bir yanı alevlere teslim oldu. Alevler, Eskişehir'de 10 orman işçisini de hayattan koparırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 ildeki 7 yangının kontrol altına alındığını duyururken 3 bölgede alevleri söndürmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Son açıklamamızdan sonra devam ettiğini söylediğimiz Antalya Muratpaşa Güzeloba, Antalya Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar ve şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Ovacık ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki yangınlar, yani altı ilimizdeki yedi yangın tamamen kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları burada devam edecek. Özellikle hava sıcaklığının çok ciddi bir şekilde yükseldiği bu birkaç gün, buna mutlaka arkadaşlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecekler. Bu illerimizde yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

UÇAKLARA ALEVLER İÇİN HAVALANDI

Karabük ve Antalya'da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının da devam ettiğini açıklayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Devam eden yangınlar var. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece boyu mücadelemiz sürdü. Sabahın ilk saatlerinde kara araçların müdahalesi ile başlamak istedik ama yoğun sis ve duman izin vermedi, lokal olarak hava araçlarının müdahalesi söz konusu. Burada 2 uçak 23 helikopterle bugün bu mücadelemizi sürdürmüş olacağız.

Antalya Gazipaşa'da 2 uçak, 11 helikopterin müdahalesi sürüyor. Gece boyu karadan müdahale sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahaleleri başaldı. Karadan da yine arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor.

SİLİFKE DE ALEVLERE TESLİM

Antalya Gazipaşa'daki yangından bahsetmek istiyorum. Gece boyu karadan buraya da müdahaleler sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte burada hava müdahaleleri de başladı. Buraya da iki uçak, 11 helikopter görevlendirilmiş durumda. Karadan da yine arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor.

Dün akşam burada bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra maalesef gece 01:50'de Mersin ilimizin Silifke ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Aslına bakarsanız bu, orman alanının dışında başlayıp ormana sirayet eden bir yangın.

Bunu sıklıkla söylüyoruz. Neredeyse bizim müdahalelerimizin yarıdan fazlası orman alanı dışında başlayan yerlerde oluyor. Onların büyük bir kısmı da ormana sirayet eden, eğer çok yakınsa, yangınlardan oluşuyor. Dolayısıyla hem Gazipaşa'da hem de Mersin Silifke Çaldırlı Mahallesi'ndeki, mevkiindeki bu yangının bizim açımızdan başka da bir önemi var.

Bu bölgeler çok şiddetli rüzgar altında. Arkadaşlarımız gerçekten gece boyu buna dikkat ederek müdahalelerine devam ettiler. Gün içerisinde de bu şiddetli rüzgarın devam edeceğiyle ilgili meteorolojik veriler var elimizde.

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR YANGIN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hem Karabük Safranbolu hem Antalya ve Mersin yangınlarında yani Gazipaşa ve Silifke yangınlarında şu anda aktif üç yangından bahsediyoruz an itibarıyla. Yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir yangın söz konusu değil.

2 GÜNE DİKKAT!

Değerli basın mensupları, dünkü açıklamamızda ülkemiz için tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını paylaşmıştım. Bugün ve yarın da sıcaklıkların daha da artacağını ifade etmiştik. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün açıklamalarına dayanarak. Bizim öngörümüz, 28'ini de geçecek bir şekilde, Ağustos'un ilk haftasına kadar sürecek bir meteorolojik olayların yani şiddetli sıcak ve kuraklıkla birlikte rüzgarların olacağı yönünde