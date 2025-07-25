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2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alevler Karadeniz bölgesini kavurmaya devam ediyor. Karabük'teki yangın 54 saattir aralıksız devam ederken, Bartın'da da 2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi. Karabük'e destek gönderdiği için yangınlara hazırlıksız yakalanan Bartın ekipleri adeta zamanla yarıştı. Ekipler bir ihbardan diğerine koşarken, yangınlar nedeniyle 2 saatte 1 ev, 3 samanlık ve bir graj ve yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu.

Alevler, Ege ve Marmara bölgesinden yönünü Karadeniz'e çevirdi. Karabük'te başlayan yangın 54 saattir devam ediyor. Bölgeye birçok ilden destek ekip gönderildi. Karabük'ün ardından Bartın'da da alevler yükseldi. 2 saat içinde 8 farklı noktada çıkan yangınlara karşı ekipler adeta zamanla yarıştı.

2 SAATTE 8 AYRI NOKTADAN YANGIN İHBARI

Bartın'da saat 16.00 ile 18.00 arasında peş peşe 8 ayrı yangın ihbarı geldi. Komşu şehir Karabük'e desteğe giden arazöz ve itfaiye ekipleri nedeniyle şehirde kalan az sayıda araç, personel ve ekipman ile yangınlara müdahale edildi.

2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekipler, bir ihbardan diğerine koşturarak, başarılı müdahalede bulundu. Özverili çabalar sonucu alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu - 2. Resim

KIBRIS GAZİSİNİN EVİ, AHIRI VE GARAJI YANDI

Ulus ilçesinde Eldeş köyünde trafodan çıktığı tahmin edilen yangında Kıbrıs Gazisi Necmi Kuru'ya ait koruma altındaki ahşap bir ev, 3 ahır ile 1 garaj yandı. Alevlerin sıçradığı çevredeki 2 evin de çatısı hasar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülerek, ormanlık alana yada diğer evlere sıçraması önlendi.

2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu - 3. Resim

4 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Aynı saatlerde Ulus ilçesine bağlı, Buğurlat, Karadiken, Ağaköyü ve abdipaşa Mesire Alanı'nda bahçe ve örtü yangınları çıktı. Aynı anlarda Bartın il merkezine bağlı Gözpınarı, Şahna ve Kızılelma köylerinde çıkan yangınlarda bahçe, otluk ve çalılık alanlar kül oldu.

Toplamda 4 dönüm bahçe, çalılık ve otluk alan hasar gördü.

Öte yandan gün içerisinde ekipler kendilerine ulaşan 14 ihbara başarılı bir şekilde müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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