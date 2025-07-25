Yangınlar artınca Ankara Valiliğinden kökten çözüm geldi! O tarihe kadar yasak

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Temmuz 2025 20:56 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 21:05 - Güncelleme:

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Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktör de eklenince, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi. Ankara'da, yangınlara önlem almak amacıyla 30 Ağustos'a kadar mangal ve piknik ateşi yakmak yasaklandı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktör de eklenince, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi. BAŞKENTTE KÖKTEN ÇÖZÜM Belediye ve valilikler, yangınların önüne geçmek adına çeşitli önlemler almaya başladı. Başkent Ankara'da, bu önlemlere yenisi eklendi. Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek amacıyla kent genelinde 10 Haziran'dan itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. İlgili Haber En kritik saatler başladı! Sıcaklık ve nem artacak... Orhan Şen orman yangınına karşı bu kentleri uyardı Yeni haftada sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı, işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen sıcaklıklar "VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ" Meteorolojik verilere göre gelecek günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş