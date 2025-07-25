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Yangınlar artınca Ankara Valiliğinden kökten çözüm geldi! O tarihe kadar yasak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yangınlar artınca Ankara Valiliğinden kökten çözüm geldi! O tarihe kadar yasak
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktör de eklenince, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi. Ankara'da, yangınlara önlem almak amacıyla 30 Ağustos'a kadar mangal ve piknik ateşi yakmak yasaklandı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktör de eklenince, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi.

Yangınlar artınca Ankara Valiliğinden kökten çözüm geldi! O tarihe kadar yasak - 1. Resim

BAŞKENTTE KÖKTEN ÇÖZÜM

Belediye ve valilikler, yangınların önüne geçmek adına çeşitli önlemler almaya başladı. Başkent Ankara'da, bu önlemlere yenisi eklendi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek amacıyla kent genelinde 10 Haziran'dan itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Meteorolojik verilere göre gelecek günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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