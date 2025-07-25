Bakan Kurum'dan 'yangın bölgesi' açıklaması: 87 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurun, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da yaşanan orman yangınları yönelik bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Bakan Kurum "87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kurum şu sözlere yer verdi:

Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar;

Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.