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Bakan Kurum'dan 'yangın bölgesi' açıklaması: 87 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çevre, Orman Yangını, Karabük, Bilecik, Sakarya, Antalya, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurun, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada "87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı. Kurum bölgedeki yaraların hızlıca sarılacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurun, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da yaşanan orman yangınları yönelik bölgedeki son gelişmeleri aktardı. 

Bakan Kurum "87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" dedi.

Bakan Kurum'dan 'yangın bölgesi' açıklaması: 87 ağır hasarlı yapı tespit edildi - 1. Resim

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kurum şu sözlere yer verdi:

Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 

Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar;

Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87  bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

"YARALAR SARILACAK"

Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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