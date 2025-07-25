Antalya'da başlayan orman yangını Bülent Ersoy'un villasına sıçradı! Canını zor kurtardı

Antalya'da devam eden orman yangını, Bülent Ersoy'un villasına sıçradı. Alevler büyümeden söndürülürken, Ersoy'un evden tahliye edildiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bülent Ersoy’un Antalya konseri öncesi hazırlık yaptığı lüks villasında yangın paniği yaşandı.

Ersoy'un Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’nde konaklığı sırada alevlerin villaya kadar ulaştığı belirtildi.

ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDU

İtfaiye ekiplerinin Bülent Ersoy'un villasını saran alevlere müdahale ettiği ve Ersoy'un son anda bölgeden tahliye edildiği ifade edildi.

Villada maddi hasar meydana gelirken, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DANIŞMANLARDA AÇIKLAMA

Danışman Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy’un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva’mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi.