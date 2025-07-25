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Bakan Yumaklı'dan 'daha güçlü bir düşman' sözleri: Orman yangınları için "Yarından itibaren" diyerek uyardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangını, Bakan Yumaklı, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Karabük, Sakarya, Bilecik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’te orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıklayan Yumaklı "Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler, hali hazırda biz geçen seneki ve daha önceki yangınlar gibi bir düşmanlar değil daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" sözleri ile vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’te orman yangınlarına ilişkin konuştu. Bakan Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı'dan 'daha güçlü bir düşman' sözleri: Orman yangınları için

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün toplam 73 yangın ile mücadele edildi.

Yalan bilgiler ve iftiralar ortaya saçılıyor. Biz bunlara cevap vermeyeceğiz. Sadece doğruyu anlatacağız.

Alanın geniş olması hasebiyle ve coğrafyanın engebeli, kanyonlarla, dik kayalıklarla dolu olması sebebiyle bizi biraz uğraştıracak gibi ama arkadaşlarımız sahada konumlanmalarını gerçekleştirdiler, müdahale ediyorlar, zaman zaman burada da kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE ARTACAK UYARISI 

Biz, ülkemizdeki yangınlarla adeta bir savaş halindeyiz. Yorulmayan, rüzgârla çok hızlı mesafe kateden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan bahsediyoruz.

Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler, hali hazırda biz geçen seneki ve daha önceki yangınlar gibi bir düşmanlar değil daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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