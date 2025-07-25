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Karabük'teki yangından gelen görüntü kahretti! Kabusu gözyaşlarıyla anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karabük&#039;teki yangından gelen görüntü kahretti! Kabusu gözyaşlarıyla anlattı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karabük'te çarşamba günü başlayan yangına müdahale sürerken 14 köy tahliye edildi. Öte yandan afetten kurtulan bir ineğin gözyaşları ise yürekleri dağladı.

Antalya, Sakarya, Eskişehir, Karabük, Bilecik, Bolu illerinde en az 10 noktadaki orman yangınlarıyla mücadele sürerken Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi. 1 Mayıs'tan itibaren yangınlarla ilgili de 27 kişinin tutuklandığı öğrenildi. 

Afet bölgeleri arasında yer alan Karabük'teki yangın ise 3 gündür devam ediyor. 

Karabük'teki yangından gelen görüntü kahretti! Kabusu gözyaşlarıyla anlattı - 1. Resim

14 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda hasar oluştu.

Karabük'teki yangından gelen görüntü kahretti! Kabusu gözyaşlarıyla anlattı - 2. Resim

YÜREKLERİ DAĞLAYAN ANLAR

Köylerde birçok vatandaşımız evlerini kaybederken, hayvanlar da yangınlarda büyük acı çekti.

Karabük'teki yangından gelen görüntü kahretti! Kabusu gözyaşlarıyla anlattı - 3. Resim

Sosyal medyada paylaşılan bir ineğin görüntüsü ise yürekleri dağladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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