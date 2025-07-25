Karabük'teki yangından gelen görüntü kahretti! Kabusu gözyaşlarıyla anlattı

Karabük'te çarşamba günü başlayan yangına müdahale sürerken 14 köy tahliye edildi. Öte yandan afetten kurtulan bir ineğin gözyaşları ise yürekleri dağladı.

Antalya, Sakarya, Eskişehir, Karabük, Bilecik, Bolu illerinde en az 10 noktadaki orman yangınlarıyla mücadele sürerken Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi. 1 Mayıs'tan itibaren yangınlarla ilgili de 27 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Afet bölgeleri arasında yer alan Karabük'teki yangın ise 3 gündür devam ediyor.

14 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda hasar oluştu.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN ANLAR

Köylerde birçok vatandaşımız evlerini kaybederken, hayvanlar da yangınlarda büyük acı çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir ineğin görüntüsü ise yürekleri dağladı.