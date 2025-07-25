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CANLI ANLATIM

Antalya'da orman yangını! 3 ilçe alev alev, ekipler bölgede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki ilçede evler tahliye edilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Canlı Anlatım Özeti
  • İKİ İLÇEDE EVLER TAHLİYE
  • HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

25.07.2025 11:12

İKİ İLÇEDE EVLER TAHLİYE

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Antalya'da orman yangını! 3 ilçe alev alev, ekipler bölgede - 1. Resim

25.07.2025 11:07

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'da orman yangını! 3 ilçe alev alev, ekipler bölgede - 2. Resim

25.07.2025 10:58

3 İLÇE BİRDE YANIYOR

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerine yenileri eklendi. Antalya'nın 3 ilçesinden birden alevler yükseldi.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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