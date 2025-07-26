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Köy boş, arazi dolu! Bilecik'te gören şaştı kaldı... Manzaranın sebebi sonradan ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yangın sonrası alevlerin yaklaşması üzerine boşaltılan Bilecik’in Selçik Köyü'nde boş bir araziye mutfak, piknik ve sanayi tipi onlarca tüp istiflendi, ilginç manzaralar oluştu.

Osmaneli ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 360 nüfuslu ve 98 haneli Selçik Köyü, Sakarya’da çıkan ve Bilecik’e sıçrayan yangında, alevlerin yaklaşması üzerine tamamen boşaltıldı.

Bölge halkının ve ekiplerin canla başla mücadelesi sonucunda yangın, kontrol altına alındı.

Selçik Köyünde bir evin çatısı ve bir çiftliğin bir kısmı kül oldu.

Bilecik yangınında ilginç görüntü! Alevler yaklaşınca böyle tedbir aldılar - 1. Resim

KÖYÜN TÜPLERİ TARLAYA DOLDU

Bölge halkı tarafından, alevlerin köye gelmesi üzerine köyde bulunan mutfak, piknik ve sanayi tipi tüplerin bir tarım arazisine istiflendiği görüldü. Onlarca tüpün patlama riskine karşı tarım arazisine istiflenmesi ilginç görüntülere sebep oldu.

Tüp tarlası gibi gözüken tarım arazisinin, yangın sırasında mahalleli tarafından tedbiren yapıldığı öğrenildi.

Bilecik yangınında ilginç görüntü! Alevler yaklaşınca böyle tedbir aldılar - 2. ResimBilecik yangınında ilginç görüntü! Alevler yaklaşınca böyle tedbir aldılar - 3. Resim

Bilecik yangınında ilginç görüntü! Alevler yaklaşınca böyle tedbir aldılar - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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