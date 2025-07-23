Manisa ve Bilecik yangını son durum: Yangın söndürüldü mü, neden çıktı?

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Temmuz günlerinde orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde gün içinde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde önceki günlerde kısmen söndürülen orman yangını öğle saatlerinde yeniden alevlendi. Manisa ve Bilecik yangını son durum merak edilirken yangın söndürüldü mü, neden çıktı sorgulanıyor.

Yangının yayılması sebebiyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan D-650 karayolu, Adapazarı yönünde yeniden trafiğe açıldı. Bilecik istikameti ise kontrollü olarak araç geçişine izin verilerek açık tutuluyor. Peki, Manisa ve Bilecik yangını son durum nedir, yangın söndürüldü mü, neden çıktı?

MANİSA YANGIN SON DURUM

Manisa'nın Demirci ilçesinde 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının Öksüzlü Mahallesi'nde bir trafonun patlaması sonucu çıktığı bildirildi.

Patlamanın ardından çevredeki tarım arazilerinde başlayan alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Olay yerine 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çabası sonrası yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

BİLECİK YANGIN SON DURUM

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Geyve ve Pamukova ilçeleri üzerinden ilerleyen orman yangını, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı. Bilecik yangını 23 Temmuz öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi.

Kazancı Köyü çevresinde alevlerin hızla ilerlemesi sonucu, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Daha önce tahliye edilen bir akaryakıt istasyonuna alevlerin yaklaşması ise endişeleri artırdı.

Yangına 4 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 10 arazöz, iş makineleri ve 84 personel ile müdahale ediliyor. Bölgedeki sarp ve eğimli arazinin müdahaleyi zorlaştırdığı bildirildi. Ekipler yangını yeniden kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? NEDEN ÇIKTI?

Manisa Demirci'deki yangının çıkış nedeni olarak trafoda yaşanan patlama gösterilirken, Bilecik'teki yangının kesin nedeni henüz açıklanmadı. Sakarya’dan başlayan yangının rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılması sonucu Bilecik’e ulaştığı tespit edildi.

Demirci’deki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Bilecik’teki yangın henüz tam anlamıyla söndürülemedi. Yetkililer, yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı dikkatli olunmasını ve vatandaşların yangın bölgelerine yaklaşmamalarını istedi.