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Yangın helikopteri kaç ton su alır, yangın söndürme uçağı 1 saatte ne kadar su atabilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yangın helikopteri kaç ton su alır, yangın söndürme uçağı 1 saatte ne kadar su atabilir?
Orman Yangını, Yangın Söndürme, Helikopter, Uçak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele ederken, hava araçlarının kapasitesi ve etkinliği bir kez daha gündeme geldi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin taşıyabildiği su miktarı, yangınların kontrol altına alınmasında kritik rol oynuyor. Vatandaşlar ise bu araçların teknik özelliklerini ve saatlik müdahale kapasitesini merak ediyor.

Türkiye’de artan orman yangınları nedeniyle yangın söndürme filolarının güçlendirilmesi gündemde yer alıyor. Hem helikopter hem de uçak kapasitesinin artırılması, yangınlara ilk müdahale süresini düşürerek zararları minimize edebiliyor. 

YANGIN HELİKOPTERİ KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme helikopterlerinin taşıyabildiği su miktarı modeline göre değişiyor. En çok kullanılan helikopterlerden biri olan Kamov Ka-32, yaklaşık 3,5 ton su taşıma kapasitesine sahip.

Bu helikopterler gölet, baraj ve deniz gibi su kaynaklarına yakın yerlerde görev yaparsa 1 saat içinde ortalama 7-8 sorti (uçuş) gerçekleştirebilir. Yani yangın söndürme helikopteri yaklaşık 20-25 ton suyu bir saat içinde yangın alanına bırakabilir.

Yangın helikopteri kaç ton su alır, yangın söndürme uçağı 1 saatte ne kadar su atabilir? - 1. Resim

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI 1 SAATTE NE KADAR SU ATABİLİR?

Türkiye'de kullanılan yangın söndürme uçaklarından en yaygın olan CL-215 Amfibik uçağı, tek seferde yaklaşık 4,5 ton su taşıyabilir. CL-215 Amfibik uçağı uygun koşullarda 1 saatte ortalama 2 kez su dolumu ve bırakma işlemi yapabiliyor. Bu da saatlik yaklaşık 9 ton suyun yangın alanına boşaltılması demek.

Daha modern ve yüksek kapasiteli uçaklar (Air Tractor ya da Boeing 747 Supertanker gibi modeller) tek seferde 6 ila 15 ton arası su taşıyabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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