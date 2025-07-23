Türkiye yangın haritası son dakika: 23 Temmuz nerede yangın var?

Türkiye’de 23 Temmuz itibarıyla orman yangınları yurt genelinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yaklaşık 326 bin hektar ormanlık alanın etkilendiği yangınlarda ne yazık ki 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangınların doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği kişi sayısı 52 binin üzerinde olurken, binlerce bina da zarar gördü. Türkiye yangın haritası son dakika durumu merak edilirken, 23 Temmuz nerede yangın var sorusu da cevap arıyor.

Türkiye yangın haritası son dakika verileri gündemde. Yurt genelinde 23 Temmuz itibarıyla orman yangınları ciddi boyutlarda devam ediyor.

TÜRKİYE YANGIN HARİTASI SON DAKİKA

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar ve rüzgar, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, yaklaşık 326 bin hektarlık orman alanı zarar gördü.

Yaşanan yangınlar nedeniyle 19 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaklaşık 52 bin kişi etkilendi.

Bunun yanı sıra yangınlar yüzlerce binanın zarar görmesine sebep oldu. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yangın riskinin artacağını ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

23 TEMMUZ NEREDE YANGIN VAR?

23 Temmuz günü Sakarya’nın Geyve ilçesinde yeni bir orman yangını başladı. İlçenin Doğançay Mahallesi’ndeki Nuriosmaniye köyü civarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve D-650 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye yönlendirilen orman işletme müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve helikopterler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Alevlerin yükselmesi ve yoğun duman oluşumu bölgedeki riskin devam ettiğini gösteriyor.

SAKARYA YANGIN SON DAKİKA

Sakarya ve Bilecik sınırlarını etkisi altına alan 20 Temmuz’dan itibaren devam eden orman yangınlarında ise ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ve yer yer tütmeler nedeniyle hala müdahaleler sürüyor. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde müdahale sırasında ortaya çıkan ateş hortumu, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı ve bölgedeki ekipler dikkatle yangını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

İZMİR YANGIN SON DAKİKA

İzmir Urla’daki yangın da sabahın erken saatlerinden itibaren havadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Gece boyunca karadan süren çalışmaların ardından hava araçlarının da devreye girmesi, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Yangının yayıldığı alanlar drone görüntüleriyle kaydedilirken, zarar gören bölgelerin tespiti hızlandı.

ESKİŞEHİR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Eskişehir Seyitgazi’deki orman yangını gece boyu sürdürülen müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Afyonkarahisar’daki Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Söndürme ve soğutma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerdeki yangınlara ilişkin soruşturmalarda 23 kişinin gözaltına alındığını ve 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Yetkililer, Türkiye genelinde yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin üst düzeyde olduğunu, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Yangın söndürme ekipleri 15 Ekim’e kadar teyakkuzda kalarak, tüm Türkiye’de yangınlara karşı hazırlıklı olmaya devam edecek.